Логотип + фирменный стиль

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен41 заявка263 просмотра

Логотип + отрисовать фирменный стиль компании ( паспортно визовый центр) более детально ТЗ присылаю.

11 лет назад
VITO77
Сергей 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Инна выполнила работу очень быстро,качественно и аккуратно.Учла все пожелания и исправления.В настоящее время продолжаем сотрудничество.
Рада нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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