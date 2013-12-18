Перерисовать лого

Нужно перерисовать этот логотип, что-бы он был четким, а не размытым.

Цвета, форма остается как есть. Нужно только перерисовка.

Шрифт дам.

http://s57.radikal.ru/i156/1312/68/6ce855feb75e.png

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