Здравсвуйте. Есть действующий сайт который будет оч скоро перенесен на новый шаблон, более современный. Необходим логотип в стиль нового сайта. Заявка без цены не ...
Разработка логотипа
Stand by Stand (абр. SbS) - Строительство эксклюзивных выставочных стендов. Целевая аудитория: взрослая (27-45) Представители компаний-участников выставок, маркетологи, рекламные агентства.
Пожелания по логотипу:
Цвет - зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный. (в логотипе используем не больше 2-х цветов. 3 цвета - в случае лаконичного использования)
Логотип может содержать как аббревиатуру (SbS) c написанием, так и только написание...или знак (не аббревиатура) + написание.
Ассоциации визуального образа знака компании: энергичный, технологичный, архитектурный, лаконичный, яркий (по цвету или форме), интересный, надежный, солидный, мобильный, творческий, жизнерадостный, дорогой.
Не используем градиент, больше склоняемся к четкой форме без размытия. В приложенном файле понравившиеся логотипы.
В прикрепленном файле набросал проект логотипа, это направление, котором нужно двигаться.
1. Нужно поэкспериментировать с общей композицией, попробовать разные уровни букв (относительно друг друга) и форму, размер, толщину и длину линий. Обязательно попробовать оставить линии построения и как-то это обыграть. Возможно не изображать букву целиком, а только ее часть...экспериментируйте))
Подумать как объединить (сейчас например, мне кажется, что b вываливается)
2. Подобрать цвет, возможно буквы разного цвета, возможно фон...Пусть посмотрят, что из себя представляют эксклюзивные стенды, яркие архитектурные композиции, и прочитают наши пожелания. Цвет технологичный, но чтобы не смотрелось дешевым неоном. Обязательно следить за сочетаемостью и тоном (в идеале хотелось бы, чтобы написали по какому принципу выбирались цвета и тон). Поэкспериментировать с обводками, с цветом и толщиной. Но лого должен смотреться и читаться и в нецветном варианте. Также возможен и вобще нецветной вариант, но тогда подбираем тон.
Возможно внести какие-то акварельные эффекты (файлы приложил)...но не зацикливайтесь на этом.
Нужно учесть, что фон страниц сайта белый/светло серый.
4. Очень обдуманно нужно подойти к подбору шрифта. То есть под самим лого должна быть надпись "Stand by Stand". Круто конечно будет, если шрифт будет уникальный, но в любом случае он должен быть четко рифмующийся с логотипом. (если будут какие-то идеи насчет другого размещения надписи, рассмотрим). Обязательно, чтобы можно было использовать лого и надпись как вместе, так и отдельно друг от друга.
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