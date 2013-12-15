Разработка логотипа

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок2528 просмотров
#1$130

Stand by Stand (абр. SbS) - Строительство эксклюзивных выставочных стендов. Целевая аудитория: взрослая (27-45) Представители компаний-участников выставок, маркетологи, рекламные агентства.

Пожелания по логотипу:

Цвет - зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный. (в логотипе используем не больше 2-х цветов. 3 цвета - в случае лаконичного использования)

Логотип может содержать как аббревиатуру (SbS) c написанием, так и только написание...или знак (не аббревиатура) + написание.

Ассоциации визуального образа знака компании: энергичный, технологичный, архитектурный, лаконичный, яркий (по цвету или форме), интересный, надежный, солидный, мобильный, творческий, жизнерадостный, дорогой.

Не используем градиент, больше склоняемся к четкой форме без размытия. В приложенном файле понравившиеся логотипы.

В прикрепленном файле набросал проект логотипа, это направление, котором нужно двигаться.

1. Нужно поэкспериментировать с общей композицией, попробовать разные уровни букв (относительно друг друга) и форму, размер, толщину и длину линий. Обязательно попробовать оставить линии построения и как-то это обыграть. Возможно не изображать букву целиком, а только ее часть...экспериментируйте))

Подумать как объединить (сейчас например, мне кажется, что b вываливается)

2. Подобрать цвет, возможно буквы разного цвета, возможно фон...Пусть посмотрят, что из себя представляют эксклюзивные стенды, яркие архитектурные композиции, и прочитают наши пожелания. Цвет технологичный, но чтобы не смотрелось дешевым неоном. Обязательно следить за сочетаемостью и тоном (в идеале хотелось бы, чтобы написали по какому принципу выбирались цвета и тон). Поэкспериментировать с обводками, с цветом и толщиной. Но лого должен смотреться и читаться и в нецветном варианте. Также возможен и вобще нецветной вариант, но тогда подбираем тон.

Возможно внести какие-то акварельные эффекты (файлы приложил)...но не зацикливайтесь на этом.

Нужно учесть, что фон страниц сайта белый/светло серый.

4. Очень обдуманно нужно подойти к подбору шрифта. То есть под самим лого должна быть надпись "Stand by Stand". Круто конечно будет, если шрифт будет уникальный, но в любом случае он должен быть четко рифмующийся с логотипом. (если будут какие-то идеи насчет другого размещения надписи, рассмотрим). Обязательно, чтобы можно было использовать лого и надпись как вместе, так и отдельно друг от друга.

11 лет назад
OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов

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