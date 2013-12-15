Приветствуется креатив. 118х136 Исходники предоставим по запросу. Можно елочку на земной шар прицепить или шапочку Деда Мороза! До 25 kb. расширение:.jpg ...
Нужен креативный логотип
Здравствуйте! Для Арт-проекта требуется необычный яркий логотип. Название проекта - B.Art Center
Есть определенные пожелания. Но хотелось бы также получить и альтернативное видение.
Смотрю портфолио.
Хочу оперативно и качественно поработать с одним человеком.
Заявки фрилансеров
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