Логотип для сайта

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Завершен16 заявок250 просмотров

Здравсвуйте.

Есть действующий сайт который будет оч скоро перенесен на новый шаблон, более современный.

Необходим логотип в стиль нового сайта.

Заявка без цены не рассматривается.

З.Ы. В дальнейшем, если нам понравится ваша пунктуальность, качество работы и цена, будем работать регулярно.

11 лет назад
protein4ik
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$30
1 день
Ответственный и пунктуальный дизайнер. Сделал логотип в срок. Учел все пожелания.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
11 лет назад

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