Логотип и баннеры для Инет-магазина (текстиль)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок213 просмотров

Необходимо создать логотип для интернет-магазина в соответствии с тематикой (домашний текстиль, постельное белье).

Создать 3 баннера 1080x360 для главного слайдера.

Тематика: 1ый - рождественские скидки на комплекты постельного белья, 2ой- постельное белье 3D по распродаже, 3-ий - подушки и одеяла.

Создать 1 баннер 389x70. Тематика: особое отношение к тем, кто постоянно покупает в этом магазине.

Возможно потребуется создать фон для сайта, но об этом станет ясно позже.

11 лет назад
effinn
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отработал на 5 с плюсом.Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Корректно поставленная задача, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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