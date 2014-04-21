Логотип и баннеры для Инет-магазина (текстиль)

Необходимо создать логотип для интернет-магазина в соответствии с тематикой (домашний текстиль, постельное белье).

Создать 3 баннера 1080x360 для главного слайдера.

Тематика: 1ый - рождественские скидки на комплекты постельного белья, 2ой- постельное белье 3D по распродаже, 3-ий - подушки и одеяла.

Создать 1 баннер 389x70. Тематика: особое отношение к тем, кто постоянно покупает в этом магазине.

Возможно потребуется создать фон для сайта, но об этом станет ясно позже.