Stand by Stand (абр. SbS) - Строительство эксклюзивных выставочных стендов. Целевая аудитория: взрослая (27-45) Представители компаний-участников выставок, маркетологи, рекламные агентства. Пожелания по логотипу: Цвет - зеленый, оранжевый, фиолетовый, ...
Лого и визитка для сайта Wannafind
Требуется нарисовать логотип и визитку, стиль которой впоследствии ляжет в основание фирменного стиля онлайн-магазина. Магаз будет вести деятельность в основном в России.
О конторе: сайт с интернет-магазином всякой ну совсем необычной фигни (в планах создание портала посвященного прикольным необычным вещам, возможно аукциона и нескольких полезных и бесполезных фишечек). Надо придать всему этому стилистическое единообразие, начать которое решено с логотипов. Неплохо было бы придумать нечто совсем неординарное, как и вся эта тема. Примеров интересных незаурядных визиток в поиске хватает. В этом же ключе.
Итак, задача: изобразить группку логотипов и визитку www.wannafind.ru
1. для клеймления фотографий на сайте — непременно должна содержать в себе URL сайта (wannafind.ru) и быть длинной и плоской, что бы было легко помещать вниз в угол не цепляя центр картинки.
2. для вообще — может не содержать URLа, но все же желательно что бы содержал.
Если придумаете ещё версии — ради бога.
ВАЖНО: примеры товаров, которые будут продаваться: wannafind.ru/01.jpg — wannafind.ru/18.jpg (одним архивом /example.rar)
Естественное логотип (ы) должен быть факсопроходимым и всё такое.
Визитка, стало быть, должна содержать этот логотип.
Приветствуется представление каких-то дополнительных элементов, так как всё равно вскоре делать фирменный стиль и дизайны сайту и полиграфии сопутствующей. И 99 из 100 что автор логотипа и визитки и будет всё это делать. А там уже и бюджетик посимпатичнее.
Также приветствуются идеи какого-то необычного дизайнерского уклона в оформлении и особенно — в визитке. Оные идеи будут оплачиваться отдельно ежели мне понравятся.
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