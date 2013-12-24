Разработать логотип. Тематика: финансы, инвестиции. Строгий, профессиональный. ТЗ скину выбранному исполнителю.
Нарисовать логотип
Необходимо нарисовать логотип в растре.
Профиль компании для которой рисуется лого проектирование монтаж инженерных систем
Пожелания:
-Цвета используемые в логотипе должны быть сближены с цветовой гаммой сайта.
-Примерный дизайн страницы сайта содержится в прикрепленном файле.
-В разработке логотипа ориентироваться на изображение содержащиеся в прикрепленном файле.
-Количество эскизов на утверждение 3-4 варианта.
-Название компании которое должно быть вписано в логотип будет выбранному исполнителю
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $130
Stand by Stand (абр. SbS) - Строительство эксклюзивных выставочных стендов. Целевая аудитория: взрослая (27-45) Представители компаний-участников выставок, маркетологи, рекламные агентства. Пожелания по логотипу: Цвет - зеленый, оранжевый, фиолетовый, ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется нарисовать логотип и визитку, стиль которой впоследствии ляжет в основание фирменного стиля онлайн-магазина. Магаз будет вести деятельность в основном в России. О конторе: сайт с интернет-магазином всякой ну совсем необычной фигни ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравсвуйте. Есть действующий сайт который будет оч скоро перенесен на новый шаблон, более современный. Необходим логотип в стиль нового сайта. Заявка без цены не ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Для Арт-проекта требуется необычный яркий логотип. Название проекта - B.Art Center Есть определенные пожелания. Но хотелось бы также получить и альтернативное видение. Смотрю портфолио. Хочу оперативно и качественно поработать с ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Приветствуется креатив. 118х136 Исходники предоставим по запросу. Можно елочку на земной шар прицепить или шапочку Деда Мороза! До 25 kb. расширение:.jpg ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Название ресторана - "ЩУКА" Логотип – простой в исполнении.… чтобы хорошо и легко запоминался, просматривался не только на полиграфии, но на фасаде здания. Учитывая тот факт, что этот элемент будет выполнен с помощью ...Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Есть набор элементов, картинка в прикрепленном файле. Нужно отрисовать в векторе и сохранить и ai, и в svg (веб-векторный формат). Нужно точно передать на векторный формат все линии, градиенты, ...Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт11 лет назад