Нарисовать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок187 просмотров

Необходимо нарисовать логотип в растре.

Профиль компании для которой рисуется лого проектирование монтаж инженерных систем

Пожелания:

-Цвета используемые в логотипе должны быть сближены с цветовой гаммой сайта.

-Примерный дизайн страницы сайта содержится в прикрепленном файле.

-В разработке логотипа ориентироваться на изображение содержащиеся в прикрепленном файле.

-Количество эскизов на утверждение 3-4 варианта.

-Название компании которое должно быть вписано в логотип будет выбранному исполнителю

11 лет назад
4rmotion
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Сотрудничеством полностью доволен. Работа выполнена точно в срок, за вполне разумные деньги. Отдельно хотел бы отменить, что Елена обладает редким для сегодняшнего дня качеством - вниманием к деталям.
Спасибо Андрею за интересный проект. Работой с Андреем очень довольна: четкое тз, адекватные правки, быстрая оплата. 10 баллов из 10! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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