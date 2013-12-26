Дизайн логотипа

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Завершен37 заявок210 просмотров

Разработать логотип.

Тематика: финансы, инвестиции.

Строгий, профессиональный.

ТЗ скину выбранному исполнителю.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Очень рада сотрудничеству с Андреем! Выполнил всё на высшем уровне. Очень профессионально подошёл к работе. Достойно вытерпел все придирки. Постоянно на связи. Сделал даже больше того, что просили. Спасибо! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Четкие требования, конструктивный диалог, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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