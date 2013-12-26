Дизайн логотипа

Очень рада сотрудничеству с Андреем! Выполнил всё на высшем уровне. Очень профессионально подошёл к работе. Достойно вытерпел все придирки. Постоянно на связи. Сделал даже больше того, что просили. Спасибо! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.