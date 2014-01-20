Нужно 2 варианта логотипа (тема: магазин рыбалки)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок4037 просмотров
#1$300

Всем доброго времени суток!

Необходимо разработать логотип для сети магазинов "Твоя Рыбалка".

Подробности - в прикрепленном брифе*.

* - просьба внимательно ознакомиться с брифом, там много текста, но чем четче я смогу донести до разработчиков пожелания заказчика, чем лучше вы поймете их видение своего логотипа, тем вероятнее сможете предложить варианты, один из которых станет победителем и принесет вам $300.

Призовое место одно. Выбранный логотип будет необходим в векторе, в двух вариантах: полноцветном (CMYK / Pantone) + черно-белом (монохром, без градиентных заливок) - для различных способов печати.

Логотип можно выставлять в портфолио, но любая перепродажа его или его элементов запрещена. С победителем будет заключен договор, по которому разработчик передает права на использование данного логотипа заказчику и обязуется не продавать логотип повторно, а также не продавать и не использовать в своих дальнейших разработках любой из его элементов.

Просьба, клипарты не используем - нужно ваше творчество.

Заявки принимаются от всех желающих.

Всем удачи, вдохновения! Ждем ваши работы!

11 лет назад
Stani-Slava
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва

Победитель конкурса

Scorp421
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
Отличное сотрудничество! Плюсы Сергея: нестандартный подход к проекту (логотип не соответствовал требованиям, описанным в брифе, но при этом оказался тем вариантом, который был принят обоими соучредителями), творческие решения, грамотная визуализация, хорошая тех.база, как несомненный плюс: всегда на связи, быстрое внесение корректировок, терпеливость и адекватность. Мои рекомендации!
Грамотный и адекватный заказчик. Четко сформулированные задачи и своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Scorp421
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1

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