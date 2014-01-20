Необходимо создать логотип для интернет-магазина в соответствии с тематикой (домашний текстиль, постельное белье). Создать 3 баннера 1080x360 для главного слайдера. Тематика: 1ый - рождественские скидки на комплекты постельного белья, 2ой- постельное белье ...
Нужно 2 варианта логотипа (тема: магазин рыбалки)
Всем доброго времени суток!
Необходимо разработать логотип для сети магазинов "Твоя Рыбалка".
Подробности - в прикрепленном брифе*.
* - просьба внимательно ознакомиться с брифом, там много текста, но чем четче я смогу донести до разработчиков пожелания заказчика, чем лучше вы поймете их видение своего логотипа, тем вероятнее сможете предложить варианты, один из которых станет победителем и принесет вам $300.
Призовое место одно. Выбранный логотип будет необходим в векторе, в двух вариантах: полноцветном (CMYK / Pantone) + черно-белом (монохром, без градиентных заливок) - для различных способов печати.
Логотип можно выставлять в портфолио, но любая перепродажа его или его элементов запрещена. С победителем будет заключен договор, по которому разработчик передает права на использование данного логотипа заказчику и обязуется не продавать логотип повторно, а также не продавать и не использовать в своих дальнейших разработках любой из его элементов.
Просьба, клипарты не используем - нужно ваше творчество.
Заявки принимаются от всех желающих.
Всем удачи, вдохновения! Ждем ваши работы!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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