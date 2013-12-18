Логотип для Xplore-It

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт45 заявок342 просмотра

сфера деятельности: консультирования и маркетинговые исследования

Миссия компании

Открывать возможности для роста

Позиционирование

Компания бутик

Услуги высокого качества

Бизнес партнер, который говорит с вами на одном языке

Широкая экспертиза, глубокое понимание индустрии

Беремся только за то, что можем сделать очень хорошо

Передовые подходы и технологии

Создаем стимулы для изменений

11 лет назад
vlra
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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