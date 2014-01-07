Нужно перерисовать этот логотип, что-бы он был четким, а не размытым. Цвета, форма остается как есть. Нужно только перерисовка. Шрифт дам. http://s57.radikal.ru/i156/1312/68/6ce855feb75e.png Оплата вебмани R или Z
Требуется нарисовать простенький логотип
Всем привет!
Для магазина банков энергии (внешних аккумуляторов) необходимо нарисовать простенький логотип. Название магазина Power in pocket (энергия в кармане), идея логотипа до безобразия проста - схематично, одним контуром, изобразить карман (как вариант задний карман джинс), и либо изобразить на нем значок молнии, или вылезающий из кармана банк энергии со значком молнии.
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