Интерьерные буквы

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Закрыт7 заявок142 просмотра

Ищу шрифтового дизайнера для проекта "Интерьерные буквы".

Задача - макеты в кривых, красиво написанные слова красивым шрифтом + какой то рисунок, иллюстрирующий это слово.

Требуется хорошее чувство шрифтов. Слова на русском будут.

Буквы планируем вырезать из фанеры, затем декорироваться (скорее всего краска).

Требуется 10 макетов (10 разных слов), + доработка. Список слов и образы к ним.

Также могу найти еще примеры.

Тестовое задание: 1 слово, естественно все оплачивается. Просто необходимо посмотреть на подход к делу.

Пишите, пожалуйста, в скайп. Стартовать проект планирую до НГ и доделать на каникулах.

11 лет назад
infodesign
Анна 
42 года
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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