Логотип для компаниии торгующей мясом оптом

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок3024 просмотра
#1$130

Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией и заготовкой мяса оптом( в том числе продажа в полутушах).

Название компании "Хладокомбинат Динской"

Логотип должен совмещать текст и знак. Хотя просто текст тоже возможен, если он будет хорошо обыгран.

Логотип должен смотреться хорошо и на печати (штампе), наноситься и в один цвет (тиснение, шелкография, одноцветные визитки). На нем должно быть минимум мелких деталей. Он легко должен запоминаться, должен быть не перегружен.

Желательно,чтобы присутствовал темно красный цвет,но не критично.

11 лет назад
Seoboy1
Денис 
43 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#1
Отличный вариант для кокурса! Поздравляю с победой!
Спасибо Денису за интересный конкурс. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#1

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