Логотип для компаниии торгующей мясом оптом

# 1 — $ 130

Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией и заготовкой мяса оптом( в том числе продажа в полутушах).

Название компании "Хладокомбинат Динской"

Логотип должен совмещать текст и знак. Хотя просто текст тоже возможен, если он будет хорошо обыгран.

Логотип должен смотреться хорошо и на печати (штампе), наноситься и в один цвет (тиснение, шелкография, одноцветные визитки). На нем должно быть минимум мелких деталей. Он легко должен запоминаться, должен быть не перегружен.

Желательно,чтобы присутствовал темно красный цвет,но не критично.