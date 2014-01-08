Логотип + отрисовать фирменный стиль компании ( паспортно визовый центр) более детально ТЗ присылаю.
Логотип для компаниии торгующей мясом оптом
Разработать логотип для компании, занимающейся реализацией и заготовкой мяса оптом( в том числе продажа в полутушах).
Название компании "Хладокомбинат Динской"
Логотип должен совмещать текст и знак. Хотя просто текст тоже возможен, если он будет хорошо обыгран.
Логотип должен смотреться хорошо и на печати (штампе), наноситься и в один цвет (тиснение, шелкография, одноцветные визитки). На нем должно быть минимум мелких деталей. Он легко должен запоминаться, должен быть не перегружен.
Желательно,чтобы присутствовал темно красный цвет,но не критично.
Победитель конкурса
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