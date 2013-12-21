Дизайн логотипа и шапки для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки122 просмотра

Необходимо разработать дизайн логотипа и шапки для интернет-магазина инновационной электроники "Электроника для безопасности" www.u-agenta.ru. Макет шапки - в прикрепленном файле. Срок исполнения - не более 5 дней.

11 лет назад
vkovbas
62 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$80
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с Еленой, обращаюсь к ней уже не первый раз. Мастер своего дела, отличное качество за разумные деньги. Рекомендую однозначно. Елена, спасибо, успехов и процветания!
Спасибо Вячеславу за интересный проект. О сотрудничестве сложились только положительные впечатления, четкое тз, оперативная связь, моментальная оплата. 10 баллов из 10! Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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