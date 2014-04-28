Нужен логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок273 просмотра

Нужен несложный логотип на тематику Дизельные двигатели.

Примеры логотипов известных производителей двигателей:

http://generaldiesel.ru/wp-content/themes/diesel/images/pic/brend2.jpg

http://generaldiesel.ru/wp-content/themes/diesel/images/pic/brend3.jpg

http://generaldiesel.ru/wp-content/themes/diesel/images/pic/brend6.jpg

http://generaldiesel.ru/img/2013/12/john.jpg

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11 лет назад
auStern
35 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Хороший логотип. Получил необходимое количество вариантов, после чего понравившийся доработали. Все в порядке. Исполнитель хороший.
Сотрудничеством доволен, корректно поставлена задача, оплата в срок. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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