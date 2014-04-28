Необходимо разработать дизайн логотипа и шапки для интернет-магазина инновационной электроники "Электроника для безопасности" www.u-agenta.ru. Макет шапки - в прикрепленном файле. Срок исполнения - не более 5 дней.
Нужен логотип
Нужен несложный логотип на тематику Дизельные двигатели.
Примеры логотипов известных производителей двигателей:
http://generaldiesel.ru/wp-content/themes/diesel/images/pic/brend2.jpg
http://generaldiesel.ru/wp-content/themes/diesel/images/pic/brend3.jpg
http://generaldiesel.ru/wp-content/themes/diesel/images/pic/brend6.jpg
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