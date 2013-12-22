Логотип мебельной комании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок1074 просмотра
#1$50

Название компании — планета мебели.

Ждем креативных вариантов.

Возможна цветовая гамма, которая прикреплена к конкурсу, но не обязательно.

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 дней назад
11 лет назад
#1
Очень приятно работать с Ириной! Из всех претендентов в конкурсе, работа понравилась больше всех! Очень профессионально!
Оперативные ответы на сообщения! Простое человеческое отношение к фрилансеру! Своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшую совместную работу! Спасибо!)

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 дней назад
11 лет назад
#1
ТОП-10
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