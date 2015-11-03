Логотип предприятия

Логотипы и ЗнакиЗакрытнет заявок71 просмотр
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Добрый день!

Для начало работы предлагаю придумать, логотип предприятия.

Предприятие занимается промышленным оборудованием для ж.д. и нефтяной промышленности.

Присылайте  свои предложения.

Сайт будем поднимать с нуля. 

пока только куплено имя.

8 лет назад
egertpa
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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