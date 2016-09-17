Логотип (строительство)

Дизайн любой, на лого должна быть надпись "Научись Управлять Машиной"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен современный логотип, тематика — строительство. Все подробности — лично.
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