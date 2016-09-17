Логотип (строительство)

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка93 просмотра
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Нужен современный логотип, тематика — строительство. Все подробности — лично.

7 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
25 минут назад
7 лет назад
$40
2 дня
Быстро, профессионально, современно. Рекомендую!
Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе. Буду рад дальнейшим совместным проектам. Благодарю за сотрудничество!