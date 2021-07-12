Нарисовать логотип для сайта/группы в ВК

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Завершен9 заявок328 просмотров

Нужен логотип, который будет подходить для группы в ВК и для того, чтобы я смог вставить его на сайт. Красивый и простенький. Логотип нужен для Vape Shop, название магазина: "Kaif Shop"

4 года назад
Sergio__
Сергей 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

aqualice
Алиса 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
$5
1 день
Все сделала отлично!
Прекрасный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Тасанби
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
aqualice
Алиса 
21 год
4 года в сервисе
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Андрей
 
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