Логотип

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Завершен5 заявок298 просмотров

Нужен логотип на основе фото,прикреплённого ниже.

Детали обсудим.

4 года назад
lilmihuil
Михаил 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$16
3 дня
Приятно работать с понимающим человеком. Быстро,качественно,недорого. Всем доволен.
Хороший заказчик. Приятно что не мешал работать. Проект одобрил, правки минимум. Приятно работать когда есть понимание.

Заявки фрилансеров

Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
4 года назад
Николай
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Сергей
 
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