Нужен интересный и иновационный дизайн для сервера гта рп

Логотипы и ЗнакиЗакрыт10 заявок622 просмотра
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В нем должна быть красивая надпись VDKRP

Так же надо сделать дизайн в соответствии с данным фото в стиле ГТА 5 (т.е криминальный  стиль и рисовка как на второй фотографии).

При выполнении работы прошу скинуть мне логотип готовый то есть с надписью и логотип без надписи

Надеюсь вы сможете сделать выдающуюся работу.

2 года назад
guest_16454415702732
2 года в сервисе
Был
год назад