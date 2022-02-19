Нужен интересный и иновационный дизайн для сервера гта рп

В нем должна быть красивая надпись VDKRP

Так же надо сделать дизайн в соответствии с данным фото в стиле ГТА 5 (т.е криминальный стиль и рисовка как на второй фотографии).

При выполнении работы прошу скинуть мне логотип готовый то есть с надписью и логотип без надписи

Надеюсь вы сможете сделать выдающуюся работу.