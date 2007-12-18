Нужен "именной логотип" для размещения на сайте и визитке, для "0ЛЬГА ЛИТВИН0ВА" в логотипе либо имя полностью или инициалы, тематика деятельности -школа по дизайну ногтей. На выходе cdr psd jpg. Оплата по факту. Пример который ...
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Нужен лого. Цены и сроки оставляйте здесь личку читать не буду.
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