Создание лого

Название сети Пит-Стоп. Нужен логотип, желательно объемный .Раньше работали под брендом СТАРДОГС по франчайзингу. Ассортимент 1. Хот-доги 2.Шаурма 3.Чебуреки 4. Беляши 5. Сэндвичи 6. Самса 7. Пироги Проводим ребрендинг. Целевая аудитория - средний минус.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен единый логотип
Заголовок:
"Виртуальный магазин"
и для каждого сайта свое название
ОфисГид
Бумага
Жалюзи
Мебель
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