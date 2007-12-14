Создание лого

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт5 заявок452 просмотра
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Нужен единый логотип

Заголовок:

"Виртуальный магазин"

и для каждого сайта свое название

ОфисГид

Бумага

Жалюзи

Мебель

http://office.virtmag.ru/

http://bumaga.virtmag.ru/

http://jaluzi.virtmag.ru/

http://mebel.virtmag.ru/

16 лет назад
cdd47
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
webdion
Денис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$50
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$50
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PinNoKio
Туторин 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$45
PhotoShoper
Dollar Million 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
1 день