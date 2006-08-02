Front-End web developer
Основные направления:
HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, MySQL;
WordPress, Joomla, Drupal, ExpressionEngine 2;
Верстка и адаптация шаблонов под уникальные CMS
Flash (Базовые знания AS2, векторная графика, баннеры, презентации);
Большой опыт работы с графическими пакетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3DMax;
Cоздание рисованной графики (Умение рисовать от руки).
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
6 баллов
16 лет назад
Сделали все как надо и поправили ошибки, НО, по времени не уложились в заявленные сроки. По качеству работы замечаний нет.
Ответный отзыв
Замечаний нет. Четкая постановка задачи.
$30
10 баллов
17 лет назад
Все ок. Сделано профессионально, красиво.
Ответный отзыв
Было приятно работать. Четко поставленна задача. Поблем с расчетом не возникло, деньги переведены моментально.
$30
7 баллов
17 лет назад
Приятно работать с таким человеком. Работу выполнил, как и обещал, за несколько часов. Результатом полностю доволен. В целом, осталось приятное впечатление.
Ответный отзыв
Отличный заказчик
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
#619
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
#1293
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
#1899
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
#1904
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $150
#3037
Баннеры
нет отзывов
от $30
#3287
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
#4343