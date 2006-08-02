PinNoKio

Туторин PinNoKio

 
43 годаУкраина/Ужгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Front-End web developer

Основные направления:

HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, MySQL;

WordPress, Joomla, Drupal, ExpressionEngine 2;

Верстка и адаптация шаблонов под уникальные CMS

Flash (Базовые знания AS2, векторная графика, баннеры, презентации);

Большой опыт работы с графическими пакетами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3DMax;

Cоздание рисованной графики (Умение рисовать от руки).

JavascriptWordPressMySQLJoomlaDrupaljQuery
Портфолио
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Отзывы заказчиков
mikerussia
Геннадий 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
6 баллов
16 лет назад
Дизайн кнопки "рекомендую"
Сделали все как надо и поправили ошибки, НО, по времени не уложились в заявленные сроки. По качеству работы замечаний нет.
Замечаний нет. Четкая постановка задачи.
Ответный отзыв
lutuy
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Нужно сверстать визитку и листовку
Все ок. Сделано профессионально, красиво.
Было приятно работать. Четко поставленна задача. Поблем с расчетом не возникло, деньги переведены моментально.
Ответный отзыв
vinigar
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$30
7 баллов
17 лет назад
Доработка сайта
Приятно работать с таким человеком. Работу выполнил, как и обещал, за несколько часов. Результатом полностю доволен. В целом, осталось приятное впечатление.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
#619
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
#1293
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
#1899
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
#1904
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $150
#3037
Баннеры
нет отзывов
от $30
#3287
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
#4343
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