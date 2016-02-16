Нужен логотип. Обновил ТЗ

# 1 — $ 75

это колесо основа для логотипа.

Должно выглядеть современно, стильно, дорого, вкусно =).

Компания занимается играми. Игры направлены на улучшение всех сфер в жизни расположенных на данном колесе.

В будущем это будет логотипом альтернативной школы.

Надеюсь на вашу фантазию) жду крутых вариантов

Дата закрытия конкурса - 20 февраля. Однако если не увижу "Тот самый" вариант, продлю еще на несколько дней.

Прикрепил примеры логотипов которые нравятся. Но колесо свое хочу оставить, как основу. Переделывать его можно. Но должно быть колесо - круг. Проект называется "Жизнь на заказ" или ЖНЗ. Надпись я бы не добавлял в логотип. Хотя даже не знаю как лучше. Но колесо должно быть. Чтобы Вам понимать. У меня все части взаимосвязаны между собой и несут глубокий смысл. даже цифры "3" (пункта), в "9" сферах. 3*9=27 это сакральные числа. Круги и разделения связаны с территорией школы. территория школы с территорией поселка и т д сетей поселков по РФ. В глубине знания староверов. И поэтому логотип именно такой и не иначе.можно корректировки вносить. но основа должна остаться.С цветами играть можно как-то угодно

Для мотивации: победителю, возможно, отдам прорисовку этого колеса большого, для игры, уже со словами.