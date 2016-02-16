Нужен логотип. Обновил ТЗ

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок956 просмотров
#1$75

это колесо основа для логотипа.

Должно выглядеть современно, стильно, дорого, вкусно =).

Компания занимается играми. Игры направлены на улучшение всех сфер в жизни расположенных на данном колесе.

В будущем это будет логотипом альтернативной школы. 

Надеюсь на вашу фантазию) жду крутых вариантов

Дата закрытия конкурса - 20 февраля. Однако если не увижу "Тот самый" вариант, продлю еще на несколько дней.

Прикрепил примеры логотипов которые нравятся. Но колесо свое хочу оставить, как основу. Переделывать его можно. Но должно быть колесо - круг. Проект называется "Жизнь на заказ" или ЖНЗ. Надпись я бы не добавлял в логотип. Хотя даже не знаю как лучше. Но колесо должно быть. Чтобы Вам понимать. У меня все части взаимосвязаны между собой и несут глубокий смысл. даже цифры "3" (пункта), в "9" сферах. 3*9=27 это сакральные числа. Круги и разделения связаны с территорией школы. территория школы с территорией поселка и т д сетей поселков по РФ. В глубине знания староверов. И поэтому логотип именно такой и не иначе.можно корректировки вносить. но основа должна остаться.С цветами играть можно как-то угодно

Для мотивации: победителю, возможно, отдам прорисовку этого колеса большого, для игры, уже со словами.

9 лет назад
kuzenkuznetsov
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
#1
Отличная работа. Взорвал конкурс. Получили именно то, что хотели получить намного быстрее чем планировали. Благодарю за ответственный подход к задаче. Буду вас рекомендовать
Кирилл, внимательный, пунктуальный и коммуникабельный заказчик. Задание подробное и оплата своевременная. Всем рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Отрисовка логотипа в векторе

    Всем привет! Есть логотип в картинке jpg (в приложении), его и нужно отрисовать в векторе (без подписи). На выходе AI, PNG, JPG + ч/б вариант для размещения в видео. От вас стоимость и сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Стилизировать логотипы футбольных чемпионатов под видео

    Здравствуйте!  Имеется видео-заставка проекта на тему футбола с анонсом чемпионатов, на которые делаются обзоры. Задача состоит в том чтобы стилизировать логотипы футбольных турниров под эту заставку, они будут появляться вместе с названиями ...

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Доброго времени суток! Для сайта логистической компании необходим логотип в деловом стиле, предлагайте свои услуги.

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа по готовой концепции

    $40

    Требуется из идеи создать логотип компании, занимающейся светодиодным освещением в рамках смены фирменного стиля. Сайт компании http://g-lights.ru Слоган/концепция - "Все стороны СВЕТА" Логотип должен отражать эту ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта

    $40

    Необходимо разработать логотип для сайта http://www.cncpals.ru/. К дизайну сайта можно не привязывать, сайт будет переделываться. Компания занимается продажей металлообрабатывающего оборудования (станков) и металлообработкой. Логотип должен содержать название компании CNCPALS. Аббревиатура CNC - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен логотип + визитка для бизнес инкубатора "Треугольник" .

    $50

    Нужно разработать логотип с наложением на визитку для бизнес инкубатора "Треугольник".  Девиз нашего бизнес-инкубатора - "Мы соединяем интересные идеи, креативных людей и умный капитал"

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад