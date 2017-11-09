Перевести логотип сайта в хорошее разрешение и psd

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Закрыт17 заявок229 просмотров

Нужно перевести логотип сайта в хорошее разрешение и psd

Вот сам логотип https://yadi.sk/i/M7zwE6753PaPtn

8 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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