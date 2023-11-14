Потрібно перевести логотип в вектор

Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки26 просмотров
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Клієнт надіслав логотип для гравіювання на шкіряній продукції, але звичайним зображенням.

Нам потрібно перевести його в вектор

месяц назад
shauhitech
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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