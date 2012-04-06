Приватный проект для Азарнова В.

$500
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки243 просмотра
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Логотип и фирменный стиль для энергетической компании.

12 лет назад
dredd88
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
12 лет назад
$300
5 дней
Спасибо Виктору за профессионально выполненную работу. За время всего процесса не было никаких нареканий, все договоренности выполнялись качественно и в срок. Очень часто результат во многом превосходил ожидания. Рекомендую!
Отличный во всех отношениях заказчик, приятный в общении человек! От сотрудничества с Дмитрием только положительное впечатление.
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