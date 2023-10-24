Потрібно створити логотип для преміального бренду одягу «De First». Імпонує стиль логотипу “12 storeez”, Louis Vuitton”, “Chanel”, а також новий дизайн логотипу “Burberry”.
Проект розробки дизайну логотипу для бренду одягу De First
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вибрали вас для роботи з цим проєктом. Ви подавали оголошення на нашу заявку.
Прикріпив фото логотипів, які подобаються. Після виконання роботи ви зможете нанести ці логотипи на банер/вивіску і т.п.?
- Похожие заказы
- $30Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрытмесяц назад
- $20
Нужен логотип для онлайн магазина, в возможные ближайшие срокиЗакрытмесяц назад
Потрібен логотип. Назва фірми SVITAIR Кондиціонування та вентиляціяЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Добрый день всем. Есть задача разработать логотип. Если у вас нет отзывов или портфолио - нужны хоть какие-то наброски, чтоб понимать, что мы на одной волне. Если у вас есть отзывы и портфолио - наброски ...Завершен2 месяца назад
- $100
герб-лого нужно сделать по референту герба Российской империи как я вижу это все - в центре вместо Георгия победоносца должно быть эпл яблоко крупным главным планом, в руках Дайсон и тут уже на ваш ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно создать логотип “Yuzbashiew” связанное с брендовыми одеждамиЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрытмесяц назад
- $15
Добрый день, ищу человека разбирающегося в своем деле. Необходимо изготовить логотип для бренда который занимается подделками ручной работы, проанализировав ца на рынке. Логотип очень важен так как цветовая гамма страницы будет отталкиваться от его ...Завершен2 месяца назад
- $100
Можно оформить на примере герба нашей державы, где во главе будет яблоко эпловский, а на вторичном плане Дайсон и плестешн что то в этом родеЛоготипы и Знаки11 заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Логотип для агентства нужно на сайт для страници о нас дизайн сколько по цене и иконки для отправки товараЛоготипы и Знаки11 заявокЗакрытнет даты