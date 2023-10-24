Проект розробки дизайну логотипу для бренду одягу De First

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка9 просмотров
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Вибрали вас для роботи з цим проєктом. Ви подавали оголошення на нашу заявку. 

Прикріпив фото логотипів, які подобаються. Після виконання роботи ви зможете нанести ці логотипи на банер/вивіску і т.п.?

2 месяца назад
guest_1697986621885
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
SumoFab
37 летУкраина
год в сервисе
Был
14 часов назад
2 месяца назад
$30
2 дня
UAH
Все було супер. Дякую Артему за якісно пророблену роботу
Співпраця з Давидом була дійсно вдалим досвідом. Давид завжди був ввічливим, чітким у вимогах та готовим до конструктивної співпраці. Рекомендую до співпраці!
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