Разработка логотипа

Задача: разработать логотип компании

Сфера деятельности: разработка шифровального оборудования

На что опираемся: графическая узнаваемость, надежность, долговечность, солидность

Типы логотипа: знак интегрированный в начертание, знак отдельно, начертание отдельно

Логотип должен быть графичным, геометричным и контрастным, типографика без засечек.

Хотел бы прежде увидеть портфолио кандидата и предложение цены, после - коммуникация в телеграмме, где сообщу все детали и начнем с простых эскизов.

Возможно продолжение сотрудничества по проекту.

Оплата через Paysend на вашу карту, срок — до конца недели.