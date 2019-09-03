Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок939 просмотров

Задача: разработать логотип компании

Сфера деятельности: разработка шифровального оборудования

На что опираемся: графическая узнаваемость, надежность, долговечность, солидность

Типы логотипа: знак интегрированный в начертание, знак отдельно, начертание отдельно

Логотип должен быть графичным, геометричным и контрастным, типографика без засечек.

Хотел бы прежде увидеть портфолио кандидата и предложение цены, после - коммуникация в телеграмме, где сообщу все детали и начнем с простых эскизов.

Возможно продолжение сотрудничества по проекту.

Оплата через Paysend на вашу карту, срок — до конца недели.

6 лет назад
dkotov
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$35
3 дня
Очень качественная работа по созданию логотипа. Получил много разных вариантов, к нескольким впоследствии подбирали различные шрифты и начертания, в итоге более 30 вариантов. Работа выполнена качественно и быстро, в процессе Инна постоянно была на связи, получил результат во всех нужных форматах. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую! Хороший, порядочный заказчик. Приятно общаться и работать. Оплата - без проблем. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад

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