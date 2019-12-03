Разработать логотип производственной компании, производство оборудования для дистилляции, экстракции эфирных масел. Черно-белый вариант, для возможности гравировки на металлических шильдах.
Создать простой логотип формата PNG для вставки в шаблон ИМ.
Создать простой логотип формата PNG для вставки в шаблон ИМ.
Размеры файла: 176 Х 41 pixels, прозрачный фон.
Логотип: слово - 9 заглавных букв (кириллица).
5 букв - шрифт Arial Narrow, 4 буквы надо нарисовать по образцу.
Цвет первой буквы #D53F44, все остальные #262626.
Выбранный исполнитель
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