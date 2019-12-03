Создать простой логотип формата PNG для вставки в шаблон ИМ.

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Завершен10 заявок537 просмотров

Создать простой логотип формата PNG для вставки в шаблон ИМ.

Размеры файла: 176 Х 41 pixels, прозрачный фон.

Логотип: слово - 9 заглавных букв (кириллица).

5 букв - шрифт Arial Narrow, 4 буквы надо нарисовать по образцу.

Цвет первой буквы #D53F44, все остальные #262626.

6 лет назад
vitaly72
Виталий 
53 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$3
1 день
все хорошо
Рекомендую!

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kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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