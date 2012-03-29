Разработка логотипа для ивент компании

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт46 заявок335 просмотров
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Логотип стильный, лаконичный, понятный, читабельный, дорогой (но без "вензелей").

Предпочтений по цвету нет, главное чтоб не противные цвета.

Профиль компании - организация мероприятий "под ключ", все что касается событий и развлечений.

Клиенты - крупные предприятия, частные лица с достатком выше среднего.

название

kremcity

event and entertainment

12 лет назад
kremcity
Сапко 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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