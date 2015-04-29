Разработка логотипа для сайта

Планируется открыть дискаунтер нижнего белья (мужское, женское, детское). Название магазина "Бельишко". Простое название, поэтому и логотип нужен простой, но в то же время яркий и запоминающийся. Не нужно никакого пафоса. Веревочка, с прищепками и трусиками ...