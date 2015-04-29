Компания занимается автобагажными системами премиум класса, такими как Thule — это боксы на крышу, велобагажники, поперечные дуги, лыжные крепления, фаркопы и т.д. Продукция самого высокого качества и непревзойденного роскошного дизайна, выделяющая нас среди конкурентов. Нужно ...
Разработка логотипа для сайта
Требуется разработать логотип по предоставленному брифу, сделать экспорт в .jpg и .png и предоставить исходные файлы.
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