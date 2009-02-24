Сделать лого из имеющегося. Участники выбраны.

# 1 — $

1. Лого во вложении и по ссылке:

http://www.tretyakoff-realty.ru/bitrix/templates/tretyakoff_main/img/logo.gif

2. Нужно сделать его под формат JPG, 108*60 пикселей, до 10 кб.

3. Размещён будет тут: http://irr.ru/powerSellers/list/real-estate/

и по этой же ссылке можно посмотреть результаты итоговой работы, как это выглядит у других.

4. Просто пример: http://irr.ru/img/psellers/logo/2708264_1229420313_small.jpg вот этот лого очень хорошо смотрится, качественно.

5. Нужно сделать на белом фоне этот лого, чтобы название компании хорошо читалось и было качественно сделан жпег (по ссылке выше масса ужасов) + можно пару вариантов в нагрузку, с теми же параметрами, только можно сделать например, в рамочке, которая имеется над лого по ссылке http://www.tretyakoff-realty.ru/

Будет выбран и оплачен один вариант, возможно два.

В личку не писать.

Как только будет работа готова - сразу выбираю победителя.

Оплата Яндекс.Деньги или WMR, сумма 150 руб.

Чтобы я мог принять предложение, укажите срок - 1 день. и сумму - 150 руб./ 5 wm

Господа, объективно лучший - http://www.weblancer.net/users/VRDesign/

Отрисовал в векторе.

без шума и пыли =)

Всем спасибо!