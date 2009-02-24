Сделать лого из имеющегося. Участники выбраны.

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

1. Лого во вложении и по ссылке:

http://www.tretyakoff-realty.ru/bitrix/templates/tretyakoff_main/img/logo.gif

2. Нужно сделать его под формат JPG, 108*60 пикселей, до 10 кб.

3. Размещён будет тут: http://irr.ru/powerSellers/list/real-estate/

и по этой же ссылке можно посмотреть результаты итоговой работы, как это выглядит у других.

4. Просто пример: http://irr.ru/img/psellers/logo/2708264_1229420313_small.jpg вот этот лого очень хорошо смотрится, качественно.

5. Нужно сделать на белом фоне этот лого, чтобы название компании хорошо читалось и было качественно сделан жпег (по ссылке выше масса ужасов) + можно пару вариантов в нагрузку, с теми же параметрами, только можно сделать например, в рамочке, которая имеется над лого по ссылке http://www.tretyakoff-realty.ru/

Будет выбран и оплачен один вариант, возможно два.

В личку не писать.

Как только будет работа готова - сразу выбираю победителя.

Оплата Яндекс.Деньги или WMR, сумма 150 руб.

Чтобы я мог принять предложение, укажите срок - 1 день. и сумму - 150 руб./ 5 wm

Господа, объективно лучший - http://www.weblancer.net/users/VRDesign/

Отрисовал в векторе.

без шума и пыли =)

Всем спасибо!

15 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
VRDesign
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
Владимир молниеносно, при этом лучше всех выполнил задание. И, что меня очень порадовало, понял корректно задание без доп. пояснений. Благодарю за оперативную и качественно выполненную отрисовку с нуля!
Быстро выполненое задание, заслуга не только исполнителя, но и заказчика. Ясно изложенные требования, комментарии к готовым вариантам он-лайн, всё это позволяет обеим сторонам быстро прийти к нужному решению. Спасибо, Александру! Приятно работать!
Заявки фрилансеров
VRDesign
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Логотип и фирменный стиль для службы такси

    $100

    Проектно не получилось. Слишком много предложений... хороших... тяжело выбрать. Поэтому - конкурс. Дополнительная информация: Логотип и фирменный стиль /база - лого, визитки, бланк/ для такси. В цвете и ч/б Название: комфорт такси "БРАВО" Варианты написания: комфорт-такси "БРАВО" такси "БРАВО" БРАВО такси и т.п. Естественно нужно учитывать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип phpBB-форума 170 на 100 px

    $11

    Нужен gif-рисунок размера 170px (можно шире) на 100px для форума http://ironau.ru/nyxas/index.php Цветовую схему форума менять не собираемся — поэтому исходите из того фона и того оформления, которое есть сейчас. Должно хорошо вписываться. Идеи по содержанию: • в ...

    PHP
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание логотипа

    $80

    Необходимо создать логотип для сайта по купле-продаже бизнес идей. Название "Dreamstory". Подпись под логотипом "Купля-продажа бизнес-планов" Очень понравился логотип http://static.sape.ru/www/img/cln-in/logo.gif. Готов потратить не больше 80 USD.

    Логотипы и Знаки106 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Небольшой логотип для сайта

    $50

    Требуется нарисовать небольшое лого для сайта компании, занимающейся предоставлением услуг в сфере IT. Возможные варианты: название компании и обвивающий её электрический импульс, название на фоне условной компьютерной сети и т.п. Размер: ~200x50 Формат: исходник + gif или ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание логотипа

    $50

    Необходимо создать логотип компании, занимающейся оформлением подарков, по точно заданной концепции. Концепция представляет из себя следующее: на логотипе должен быть представлен подарок с чертами живого сказочного персонажа (глаза, довольная улыбка). Этот подарок протягивает цветок, чтобы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад