Заказ на логотип

Добрый день! Необходимо разработать логотип для торговой марки, которая выводится на рынок. Профиль торговой марки: Оптовая торговля аграрной продукцией выращенной в Украине, а в частности подсолнечное масло . Бриф и детальная информация в л.с. *Заказчик только с Украины **В заявке оставляйте ...
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Здравствуйте
мой первый заказ на сайте так что извените если что то не так
я хотел бы заказать логотип для будуещего веб сайта ( это пробный вариант )
тема сайта - продажи со скидками , сайт "выбивает" скидки для своих клиентов
поэтому появилась идея создать следущий Логотип:
гном кувалдой выбивает из мешка денег цифру 25%
удар как в игре в гольф снизу вверх по дуге
мешок стоит на месте из него вылитает цифра 25% (выбито 25% скидки)
надпись "out 25"
общие тона сайта будут (бэкграунд серый, и заголовки,цены,скидки голбым,зеленым,желтым)
*мешок сденьгами можно заменить на что угодно, чтоб символизировало цену продукта.
цветовой гаммы сайта ненадо придерживатся так как мне нужен лишь пробный вариант чтоб показать партнерам и утвердить концепцию
Буду ждать ответа
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