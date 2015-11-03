Заказ на логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрытнет заявок100 просмотров
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Здравствуйте

мой первый заказ на сайте так что извените если что то не так

я хотел бы заказать логотип для будуещего веб сайта ( это пробный вариант )

тема сайта - продажи со скидками , сайт "выбивает" скидки для своих клиентов

поэтому появилась идея создать следущий Логотип:

гном кувалдой выбивает из мешка денег цифру 25%

удар как в игре в гольф снизу вверх по дуге

мешок стоит на месте из него вылитает цифра 25%  (выбито 25% скидки)

надпись "out 25"  

общие тона сайта будут (бэкграунд серый, и заголовки,цены,скидки голбым,зеленым,желтым)

*мешок сденьгами можно заменить на что угодно, чтоб символизировало цену продукта.

цветовой гаммы сайта ненадо придерживатся так как мне нужен лишь пробный вариант чтоб показать партнерам и утвердить концепцию

Буду ждать ответа

  

8 лет назад
spashap
Павел 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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