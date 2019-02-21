Email маркетолог

Маркетинговый анализЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Требуется эмеил маркетолог для создания и рассылок шаблонов в команде с дизайнером и верстальщиком.  Тематика: оптовая продажа одежды для бально-спортивных танцев. Рассмотрю любые варианты сотрудничества

5 лет назад
fobos30003
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад