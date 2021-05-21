Маркетинговый анализ сайта и Инстаграм. Подготовка предложений по увеличению продаж.
Консультация по получению инсайтов и рекомендаций Google Ads
Добрый день.
Я являюсь руководителем направления разработки компании Spark. Мы хотим разработать сервис по получению инсайтов и рекомендаций из платформы Google Ads. Хотел бы обратиться к опытному специалисту, который разбирается в цифровом маркетинге и в частности в Google Ads.
У нас есть несколько типов инсайтов, которые мы можем составлять на основе производительности рекламных кампаний, но у нас нет уверенности, что это то, что нужно пользователем. Чтобы не тратить время и деньги впустую мы хотели бы обсудить - насколько бы это могло быть полезно для пользователей при планировании кампаний и хотели бы это услышать от тех, кто данной платформой (Google Ads) пользовался.
Формат работы я представляю себе примерно такой:
Звонок в удобное для Вас время -> я говорю тип инсайта, который мы можем дать пользователю (например: конверсия по рекламной кампании Х обеспечивается 5 ключевыми словами из 1000) -> Вы оцениваете это предложение (например: да, звучит довольно неплохо, было бы полезно, или - полная ерунда, это никому не интересно).
Пока у нас есть ~20 таких предложений.
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