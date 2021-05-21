Консультация по получению инсайтов и рекомендаций Google Ads

Добрый день.

Я являюсь руководителем направления разработки компании Spark. Мы хотим разработать сервис по получению инсайтов и рекомендаций из платформы Google Ads. Хотел бы обратиться к опытному специалисту, который разбирается в цифровом маркетинге и в частности в Google Ads.

У нас есть несколько типов инсайтов, которые мы можем составлять на основе производительности рекламных кампаний, но у нас нет уверенности, что это то, что нужно пользователем. Чтобы не тратить время и деньги впустую мы хотели бы обсудить - насколько бы это могло быть полезно для пользователей при планировании кампаний и хотели бы это услышать от тех, кто данной платформой (Google Ads) пользовался.

Формат работы я представляю себе примерно такой:

Звонок в удобное для Вас время -> я говорю тип инсайта, который мы можем дать пользователю (например: конверсия по рекламной кампании Х обеспечивается 5 ключевыми словами из 1000) -> Вы оцениваете это предложение (например: да, звучит довольно неплохо, было бы полезно, или - полная ерунда, это никому не интересно).

Пока у нас есть ~20 таких предложений.