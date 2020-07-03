Найти информацию по фрагментам вала

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Завершен3 заявки625 просмотров

Есть программа, которая строит вал, используя различные фрагменты для каждой части вала.

Нужно найти информацию по каждому фрагменту (

что за фрагмент;

какие компоненты насаживаются на этот фрагмент вала, к примеру подшипники/втулки;

используемые ГОСТы при расчете;

для чего предназначен фрагмент, почему именно такой формы;

картинки такого фрагмента на валу в реальности.

В общем всё, касаемо фрагмента вала.

Прикрепляю расчетную схему, где приведены все фрагменты

ВАЖНО! Найденную информацию представить в word файле. Текст должен быть не картинкой. А также если найдены какие-то госты или картинки, к примеру, отсканированные из какого-то справочника - нужно перевести в электронный нормальный вид. Гост из справочника отсканированный - в таблицу в exele.

5 лет назад
Ewerett
26 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

EnergyProm
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
Очень грамотный исполнитель в плане знания машиностроения и деталей машин. Выполнил большую работу быстро и четко, найденная информация полностью удовлетворяет требованиям. Рекомендую!
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Дмитрий
 
25 лет
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5 лет назад
Никита
 
33 года
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5 лет назад
5 лет назад
EnergyProm
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад