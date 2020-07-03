Желаемые габаритные размеры пришлю исполнителю. Выполнить расчет на прочность рамы и осей с учетом грузоподъемности прицепа до 2 т. Ступицы, подшипники, и т.п. по максимуму из серийных изделий автопроизводителей
Найти информацию по фрагментам вала
Есть программа, которая строит вал, используя различные фрагменты для каждой части вала.
Нужно найти информацию по каждому фрагменту (
что за фрагмент;
какие компоненты насаживаются на этот фрагмент вала, к примеру подшипники/втулки;
используемые ГОСТы при расчете;
для чего предназначен фрагмент, почему именно такой формы;
картинки такого фрагмента на валу в реальности.
В общем всё, касаемо фрагмента вала.
Прикрепляю расчетную схему, где приведены все фрагменты
ВАЖНО! Найденную информацию представить в word файле. Текст должен быть не картинкой. А также если найдены какие-то госты или картинки, к примеру, отсканированные из какого-то справочника - нужно перевести в электронный нормальный вид. Гост из справочника отсканированный - в таблицу в exele.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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