Найти информацию по фрагментам вала

Есть программа, которая строит вал, используя различные фрагменты для каждой части вала.

Нужно найти информацию по каждому фрагменту (

что за фрагмент;

какие компоненты насаживаются на этот фрагмент вала, к примеру подшипники/втулки;

используемые ГОСТы при расчете;

для чего предназначен фрагмент, почему именно такой формы;

картинки такого фрагмента на валу в реальности.

В общем всё, касаемо фрагмента вала.

Прикрепляю расчетную схему, где приведены все фрагменты

ВАЖНО! Найденную информацию представить в word файле. Текст должен быть не картинкой. А также если найдены какие-то госты или картинки, к примеру, отсканированные из какого-то справочника - нужно перевести в электронный нормальный вид. Гост из справочника отсканированный - в таблицу в exele.