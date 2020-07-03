Нужен инженерный чертеж установки наполнения аэрозолей

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  2. Машиностроение
Закрыт2 заявки322 просмотра

Нужен инженерный чертеж установки наполнения аэрозолей, видео фото для наглядности прикрепил.

https://www.youtube.com/watch?v=tnenKOdo69o 

https://www.youtube.com/watch?v=kYk_En3Z_AQ&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=jQlirrPndV0 

https://www.youtube.com/watch?v=TxJQSNwxyDA

5 лет назад
savchyn
Андрей 
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