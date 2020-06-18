Разработка холодильной установки

  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрыт1 заявка452 просмотра

Требуется по ТЗ разработать конструктив, выбрать оборудование и создать компановочную схему.

5 лет назад
guest_15937517568114
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
54 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад