Есть программа, которая строит вал, используя различные фрагменты для каждой части вала. Нужно найти информацию по каждому фрагменту ( что за фрагмент; какие компоненты насаживаются на этот фрагмент вала, к примеру ...
Разработка холодильной установки
Требуется по ТЗ разработать конструктив, выбрать оборудование и создать компановочную схему.
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