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Игра к которой нужен бот

https://staketr5.com/casino/games/keno

Суть бота:

1. Выбираем количество чисел и сами числа.

2. Выбираем сложность (их там 3)

3. Выбираем сумму ставки стартовую

4. Выбираем количество выигрышных подряд для стопа

5. Выбираем сумму последнего выигрыша от начальной ставки для стопа

6. Выбираем процент, который нужно проставлять на следующую ставку при стопе

Суть работы бота:

Нам нужно, чтобы бот автоматически на заданных параметрах проставлял ставку так, что если происходит выигрыш, он берет и при выигрыше ставку делает равной предыдущему выигрышу.

Например

Ставка 1$, коэффициент выигрыша 3.5х, при успехе у нас следующая ставка идёт уже 3.5$, если следом падает опять успех с 3.5х, следующая ставка 12.25$ и так далее повторяется столько раз, как указано в 4 пункте, либо до проигрыша и при проигрыше идет возврат к начальной сумме ставке.

Если например выпадет на 2-3 успешном большой икс и будет достигнута сумма выигрыша из пункта 5, также остановить ставки.

Апи документации нет, но оно открыто и можно через консоль получить данные.

Присылайте тг для связи, если прочитали до конца, писать "я не бот".