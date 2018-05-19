Вырезать тонкую фигурную метал.cпластину. Материал исполнителя

Украина

Нужно согласно схемы вырезать тонкую металлическую пластину заданной формы.

Материал: сталь (0,3-0,8мм) или алюминий (1.5-2 мм).

После изготовления выслать по Украине Новой почтой.

Схему прилагаю. Углы должны быть немного скруглены (радиус скругления 3-5мм), форма пластины симметричная.

В пластине должны быть просверлены 3 отверстия диаметром 2-3мм для соединения данной пластины с другой моей пластиковой пластиной (толщиной 3мм) посредством 3-х комплектов состоящих из [винт+гайка+2 шайбы]. Эти комплекты также необходимо приложить к изготавливаемой пластине и включить в стоимость выполнения.

В моей пластине сейчас нет отверстий, просверлю по факту получения заказа.

Длина винтов должна быть достаточной для сбора всей конструкции и не должна быть слишком большой.

Срок выполнения: 1-2 дня