Здравстуйте Алексей, нам нужен человек который сможет помочь с нашей задачей. Хотим сканировать запчасти переводить сканы в твердое тело. Проблема с переводом сканов в твердое тело. Сканы могут быть 3ds obj stl и из них ...
Расчет на прочность
Выполнить расчеты на прочность элементов трубопроводной арматуры в соответствии с ПНАЭ-Г-7-002-86, оформить отчет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Машиностроение14 заявокЗакрыт7 лет назад
надо подогнать модель(листовое тело) под файл dxf, чтобы при развертке детали файлы совпадали.Машиностроение16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы Проектирование нестандартной машины для сборки хомутов, автомат (загрузка-ручная), машина заменяет труд 10 сборщиков. После модернизирована до полного автомата с автоматической подачей и ...Машиностроение1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: https://www.youtube.com/watch?v=jOvpSM2e7Ck&t=122sЗакрыт7 лет назад
Необходимо изготовить модель или чертежи для изготовления пресс-формыМашиностроение12 заявокЗакрыт7 лет назад
Кто может помочь с работой. В работе требуется произвести расчет мощности эл-ля Выполнить расчет надежности силовой части схем Составить математическое описание электропривода ( mathcad) Составить принципиальные электрические схемыЗакрыт7 лет назад
Есть 3д модель летающего аппарата (подобие квадракоптера). Макет нужно сделать макет к 3д модели. Размер примерно 40см на 60см. Материал можно брать любой. пример макета, который хочу видеть в конце https://www.behance.net/gallery/14760533/BA-(Hons)-Auto-Design-Major-Project-Model-(inc-ClayМашиностроение6 заявокЗакрыт7 лет назад
кто может помочь с расчетами? Необходимо рассчитать кольцо. Расчет должен быть выполнен серьезно, с тем чтобы по нему можно было это кольцо изготовить. Все подробности исполнителю.Закрыт7 лет назад
Гравидинамические сепараторы ГДС предназначены для разделения двух жидкостей, имеющих различные плотности и находящиеся в состоянии эмульсии. Используются для разделения смесей углеводородов с водой. Основные области применения: очистка сточных вод от масел, нефтепродуктов.Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Гравидинамические сепараторы ГДС http://www.dekanter.ru/detail.php?id=21 Пример работыМашиностроение1 исполнительЗавершен7 лет назад