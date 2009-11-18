Есть сайт, на котором происходит слежение за посылками на основе двух полей: имя агента и номер отправления. Сайт: http://www.meest-hellas.com/ru/services/capability-tool/meest-tracking.html Нужно создать программу для iPhone с этим же функционалом.
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Доработка ПО для WM, native c++
Несколько изменений, оплата по договоренности.
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