Приложение для iPhone

Необходимо разработать несложное приложение под iPhone.

основная функциональность - это база по людям с доп. комментариями к каждому человеку и возможность добавлять в профили фотографии с камеры или диска.

Плюс одеть это в хороший дизайн.

Для более подробного обсуждения вопроса по пишите в ICQ: 98752041