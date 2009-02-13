Приложение для iPhone

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки215 просмотров
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Необходимо разработать несложное приложение под iPhone.

основная функциональность - это база по людям с доп. комментариями к каждому человеку и возможность добавлять в профили фотографии с камеры или диска.

Плюс одеть это в хороший дизайн.

Для более подробного обсуждения вопроса по пишите в ICQ: 98752041

15 лет назад
BalTun
Илья 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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