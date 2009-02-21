Библиотека для работы с GSM модемом

Нужны dll ки с примером на C# для работы с GSM модемом, чтобы отправлять смски через мобильный телефон, подключенный к компьютеру. Желательно не ломаные, так как платные есть в инете. Чтобы все стабильно работало.

В идеале чтобы был инструмент обработки входящих смс: текст , номер отправителя.

Еще в идеале:

Функция для команды набора определенного номера, сброс, не знаю насколько это возможно, может с привязкой к какой нить модели телефонов или, еще лучше пакет программ для адаптации всего этого к определенным мобильникам.