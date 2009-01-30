Отправка файлов по бт и прием данных с сервера

Нужны специалисты, имеющие опыт разработок программного обеспечения для мобильных телефонов Писать в асю icq 411970485
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ос Symbian 9.х
необходимо написание программы которая автоматически будет отправлять сообщения всем окружающим.по бт.
при этом приложение должно собирать статистику окружающих устройств - информацию о них.
раз в час синхронизировать информацию с сервером - само выходить в интернет и отправлять информацию на сервре.
с сервера приложение должно забрать информацию о том, какие сообщения отправлять и на какие устройства.
в случае сбоя, отсутствии сети приложение должно в автоматическом режиме продолжать последние задания.
помимо написания самой программы под с60. необходимо написать и серверную часть. (готовы рассмотреть вариант написания серверной части нашим штатным программистом).
помимо текущего проекта есть планы на следующий. Надеемся сработаемся ;)
срок исполнения - месяц.
Тех.Задание предоставим при более детальном обсуждении
контакты в асю 341278383
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