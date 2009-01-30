Отправка файлов по бт и прием данных с сервера

Ос Symbian 9.х

необходимо написание программы которая автоматически будет отправлять сообщения всем окружающим.по бт.

при этом приложение должно собирать статистику окружающих устройств - информацию о них.

раз в час синхронизировать информацию с сервером - само выходить в интернет и отправлять информацию на сервре.

с сервера приложение должно забрать информацию о том, какие сообщения отправлять и на какие устройства.

в случае сбоя, отсутствии сети приложение должно в автоматическом режиме продолжать последние задания.

помимо написания самой программы под с60. необходимо написать и серверную часть. (готовы рассмотреть вариант написания серверной части нашим штатным программистом).

помимо текущего проекта есть планы на следующий. Надеемся сработаемся ;)

срок исполнения - месяц.

Тех.Задание предоставим при более детальном обсуждении

контакты в асю 341278383