Приложение под телефон

Задача: Разработать программу на языке JAVA, скачивая которую с сайта и установив на мобильный телефон, пользователи могут обмениваться картинками между собой. приводите пожалуйста примеры выполненных работ в этом сегменте и непосредственно цену Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется написать приложение, или может у кого есть готовое (готов приобрести) на телефон Nokia 5200 - перехват смс. Нужно установить это приложение на телефон этой марки, и прослеживать через интернет или через другой телефон СМС-сообщения, которые приходят и оттправляются. Реально такое сделать? Если да, то оставляйте свои предложения!
P.S. Или если есть какие-нибудь другие идеи как это можно сделать, пишите.
Стучите ICQ - 365-895-291
- Похожие заказы
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Приложение обращается к серверу и проверяет наличие обновлений для данного абонента, если обновление есть, оно скачивается и сохраняется в БД приложения. Обновление включает в себя картинку и текст. При старте приложения на телефоне на экран выводится ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Есть .sh файлы с кодом. Задача - написать прогу, которая будет логинится под рутом на айфон и выполнять эти .sh + оболчка. Если не умеете логинится под рутом на айфоне при помощи написанного приложение - ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется разработчик под IPHONE 3G требуется разработка приложения для обработки смс - отправленные смс сообщения требуется пересылать на веб сервер подробнее обсужу с кандидатом лично от вас стоимость разработки, и требуеме время в контактах указывайте icq для связи спасибо !!! СТРОГО ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Программа для расчета гос. пошлины для телефонов c ОС Symbian v 9.3, Series 60 rel 3.2 и совместимых Пример оформления присутствует.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Аплет в активном состоянии формирует из нажатий клавиатуры кодовую посылку, которую отправляет на сервер. Сервер производит простейшую сортировку и обработку генерируемых посылок и при удачном событии сообщает приложению об этом. Приложение генерирует звонок. Графики и ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно разработать простое приложение на j2me. Пишите в личку.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1500
Проект: Создание превью приложения используещего данные масштабной гис системы. Платформа - J2ME. Тербования к исполнителю: - Выскоий уровень J2ME, наличие портфолио - C++/Object C(iphone C) - Английский язык на уровне средний, выше среднего. Контракт:3-4 недели. Оплата:1000-1500 у.е.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать FinAck Mobile Client (http://www.fin-ack.com/mob), написанный на Microsoft.Net Compact Framework для Pocket PC для работы на смартфонах без тачскрина (Smartphone версии windows mobile). Доработки касаются пользовательского интерфейса. Т.З. в приложении Напишите пожалуйста ваши оценки стоимости ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходимо написать программу состоящую из двух частей . Первая Сервисная, вторая абонентская. Сервисная программа должна формировать контент из файлов и отпровлять абонентской программе установлейно на телевоне при подключенном JPRS. Опсуждение более полного ТЗ после просмотра ваших резюме. Прошу ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт15 лет назад