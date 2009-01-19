Приложение под телефон

Здравствуйте. Требуется написать приложение, или может у кого есть готовое (готов приобрести) на телефон Nokia 5200 - перехват смс. Нужно установить это приложение на телефон этой марки, и прослеживать через интернет или через другой телефон СМС-сообщения, которые приходят и оттправляются. Реально такое сделать? Если да, то оставляйте свои предложения!

P.S. Или если есть какие-нибудь другие идеи как это можно сделать, пишите.

Стучите ICQ - 365-895-291