Убрать ограничение на смс

У меня телефон Nokia 5310 XpressMusic. Когда пишу 6 смс-сок, то после шестой у меня автоматически делается MMS-сообщение, когда на других телефонах можно и до 15 смс-сок в один раз писать. Можно ли убрать это ограничение, если да, то выслушаю вас, и готов оплатить, кто поможет. Оставляйте предложения.