Убрать ограничение на смс

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У меня телефон Nokia 5310 XpressMusic. Когда пишу 6 смс-сок, то после шестой у меня автоматически делается MMS-сообщение, когда на других телефонах можно и до 15 смс-сок в один раз писать. Можно ли убрать это ограничение, если да, то выслушаю вас, и готов оплатить, кто поможет. Оставляйте предложения.

15 лет назад
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва
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